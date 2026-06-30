Нурлыбек Налибаев ознакомился с работой стратегических объектов Жезказгана

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в город Жезказган посетил стратегически важные промышленные предприятия региона, а также ознакомился с реализацией проектов по развитию городской инфраструктуры, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В первую очередь делегация посетила Жезказганский медеплавильный завод ТОО «Корпорация Казахмыс». В ходе встречи были обсуждены вопросы модернизации производства, повышения уровня промышленной безопасности и реализации природоохранных мероприятий. Являясь одним из ведущих предприятий цветной металлургии страны, завод обладает производственной мощностью до 200 тыс. тонн катодной меди в год.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Далее Нурлыбек Налибаев посетил Жезказганскую теплоэлектроцентраль, где ознакомился с ходом подготовки объекта к предстоящему отопительному сезону. Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что обеспечение бесперебойного теплоснабжения города является одной из приоритетных задач, поручив держать подготовительные работы на постоянном контроле и не допустить сбоев в обеспечении теплом социальных объектов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В рамках рабочей поездки также состоялось посещение Жезказганской обогатительной фабрики. Предприятие ежегодно перерабатывает 21 млн тонн руды и производит порядка 150 тыс. тонн медного концентрата. В ходе осмотра были рассмотрены планы по совершенствованию технологических процессов и увеличению объемов производства. Нурлыбек Налибаев отметил, что вклад корпорации «Казахмыс» в социально-экономическое развитие Жезказгана имеет особое значение.

Фото: пресс-служба Правительства РК

В завершение рабочей поездки был рассмотрен генеральный план развития областного центра, в том числе нового Западного района. Также проанализирован ход реализации проекта по благоустройству побережья Кенгирского водохранилища.

Первый заместитель Премьер-министра поручил усилить работу по развитию социальной инфраструктуры, обеспечить постоянный контроль за реализацией проектов в рамках меморандума с корпорацией «Казахмыс», а также активизировать меры по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства в регионе.

Фото: Kazinform

Ранее Нурлыбек Налибаев проверил ход реализации ряда инфраструктурных и социальных проектов в Западно-Казахстанской области.