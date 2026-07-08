Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными промышленными и энергетическими проектами в Павлодарской области

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область посетил крупные промышленные и энергетические предприятия, ознакомился с ходом реконструкции тепловых сетей, строительством нового моста через Иртыш и другими инфраструктурными проектами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Экибастузе Нурлыбек Налибаев посетил ряд крупных промышленных и энергетических предприятий. Отмечается, что в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева и под контролем Правительства в регионе ведется работа по привлечению инвестиций в производственные проекты, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса.

Первый заместитель Премьер-министра ознакомился с деятельностью угледобывающего предприятия ТОО «Богатырь Комир». Компания обеспечивает около 38% общего объема добычи угля в Казахстане. До 2032 года предусмотрена реализация комплексного плана развития предприятия с общим объемом инвестиций 360 млрд тенге.

Также Нурлыбек Налибаев посетил Экибастузскую ТЭЦ, где реализуется проект модернизации станции компанией ТОО «Energy Solutions Center». В рамках программы «70/30» реализуется инвестиционный проект по увеличению генерирующих мощностей. Первый заместитель Премьер-министра отметил важность своевременного выполнения всех запланированных мероприятий, обновления оборудования и совершенствования системы теплоснабжения.

В рамках поездки вице-премьер посетил предприятие группы Railways Systems KZ — крупнейший холдинг по производству подвижного состава и элементов верхнего строения пути. Компания обеспечивает потребности внутреннего рынка и экспортирует продукцию в страны СНГ и ЕАЭС. Нурлыбек Налибаев отметил необходимость увеличения казахстанского содержания и расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В Экибастузе первый заместитель Премьер-министра также ознакомился с проектами строительства ферросплавных производств, реализуемыми ТОО «Mineral Product International», «Kazferro Limited» и ТОО «EkibastuzFerroAlloys». Кроме того, он посетил Экибастузскую ГРЭС-2 и оценил проекты, демонстрирующие энергетический потенциал региона. Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов государственной политики.

В Павлодаре рабочая поездка продолжилась с посещения объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реконструкции внутриквартальных тепловых сетей. Аким города Хасар Хабылбеков сообщил, что в 2026 году планируется обновить более 30 километров труб, включая реконструкцию, ремонт в рамках инвестиционных программ и замену сетей после проведения гидравлических испытаний.

— Сейчас мы готовим третий этап реконструкции внутриквартальных тепловых сетей. В него входят район «Химгородки» и центр города. Это наиболее изношенные участки, по ним сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Планируем до конца июля — начала августа пройти экспертизу и готовиться к реализации проекта в следующем году. Все будет зависеть от поддержки со стороны бюджета, — рассказал аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В программу рабочей поездки также вошло посещение Казахстанского электролизного завода. На предприятии производят 250 тысяч тонн алюминия, 90% продукции направляется на внешние рынки.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Кроме того, Нурлыбеку Налибаеву представили ход строительства жилья для социально уязвимых слоев населения в микрорайоне «Достык». На сегодняшний день возведено 18 многоэтажных домов на 2111 квартир. Еще 11 домов находятся на стадии строительства, столько же планируется построить в ближайшие годы. Реализация проекта ведется с 2017 года.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Еще одним объектом посещения стала строительная площадка нового моста через Иртыш. Проект реализуется с 2025 года. Общий объем финансирования составляет более 70 млрд тенге. Эти средства предусмотрены на строительство новой переправы и демонтаж старого моста.

В Павлодаре первому заместителю Премьер-министра также представили проект перевода старой переправы в статус пешеходной. Согласно задумке, на мосту могут появиться лавочки, урны, зоны отдыха и клумбы, что позволит сохранить объект и рационально использовать бюджетные средства.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— После того, как мост стал непригодным для движения большегрузных автомобилей, по поручению Президента строится новый красивый мост. В начале следующего года ожидается сдача объекта на благо страны. Но если еще раз осмотреть и оценить бывший мост, то это будет отличное место для отдыха людей. Если потратить на ремонт меньше средств вместо тех же 8 миллиардов на снос, давайте сделаем это, — отметил первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев.

Также в ходе визита вице-премьер провел совещание по вопросам состояния электроэнергетической отрасли и подготовки к отопительному сезону. Нурлыбек Налибаев поручил взять проблемные вопросы на особый контроль.

Напомним, ранее Нурлыбек Налибаев провел ряд встреч с участниками заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК.