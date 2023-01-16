Нурлану Масимову вменяют еще два дела

16 Января 2023, 18:19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рассмотрение дел в отношении экс-главы департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова в специализированном административном суде Павлодара приостановили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дату рассмотрения дела в отношении Нурлана Масимова суд не назначил», - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Как стало известно, экс-начальник департамента полиции Павлодарской области, которого обвиняют в преступлениях, связанных с коррупцией, проходит еще по двум делам по одной из статей КоАП РК.

Специализированный административный суд Павлодара не назначил дату рассмотрения дела, что подтвердили в облсуде.

В июле прошлого года разыскиваемого генерал-майора полиции Нурлана Масимова задержали при попытке пересечь границу.