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Нурлана Масимова задержали при попытке бегства на границе с Россией
13 Июля 2022 18:13

Нурлана Масимова задержали при попытке бегства на границе с Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемого экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова задержали при попытке пересечь границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

«В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович», - говорится в сообщении Антикора.

Экс-начальник департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.

Ранее Антикоррупционная служба РК объявляла вознаграждение за информацию о местонахождении Нурлана Масимова в размере 12,7 млн тенге.




Фото: irbistv.kz


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