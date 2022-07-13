13 Июля 2022 18:13

Нурлана Масимова задержали при попытке бегства на границе с Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разыскиваемого экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова задержали при попытке пересечь границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы РК.

«В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович», - говорится в сообщении Антикора.

Экс-начальник департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.

Ранее Антикоррупционная служба РК объявляла вознаграждение за информацию о местонахождении Нурлана Масимова в размере 12,7 млн тенге.









Фото: irbistv.kz