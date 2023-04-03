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    17:00, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Нурлан Нургабылов возглавил управление земельных отношений Алматы

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    Фото: пресс-служба акимата города Алматы
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы руководителем управления земельных отношений города назначен Нурлан Нургабылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).

    Имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО «First Heartland Jusan Bank», АО «АТФ банк», руководил проектами по возврату активов в АО «БТА банк». В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО «Macleod Dixon»).

    Ранее руководителем управления земельных отношений Алматы был Ардак Самамбетов. Он занимал пост с 2019 года.


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