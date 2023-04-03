Нурлан Нургабылов возглавил управление земельных отношений Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы руководителем управления земельных отношений города назначен Нурлан Нургабылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет имени аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).

Имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО «First Heartland Jusan Bank», АО «АТФ банк», руководил проектами по возврату активов в АО «БТА банк». В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО «Macleod Dixon»).

Ранее руководителем управления земельных отношений Алматы был Ардак Самамбетов. Он занимал пост с 2019 года.