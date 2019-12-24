-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы придерживаемся той позиции, которая была до этого по данному вопросу. Пока вопрос рассматривается. Позиция Министерства энергетики следующая: пока есть дополнительные источники энергии мы этот вопрос будем только рассматривать. На сегодня республика сама себя обеспечивает энергией и даже экспортируем часть энергии «, - сказал Нурлан Ногаев в интервью журналистам после заседания Правительства.
По его словам, на сегодня принимаются меры по совершенствованию системы снабжения электроэнергией республики.
«Недавно в эксплуатацию была сдана в Атырауской области газотурбинная электростанция Карабатан мощностью в 310 мегаватт», - отметил Нурлан Ногаев.
Глава Минэнерго также ответил, можно ли на сегодня говорить о закрытии вопроса строительства АЭС.
«Нет, о закрытии вопроса пока говорить нельзя. На какой стадии он был, так и стоит», - добавил Нурлан Ногаев.
- 23 дома по программе «Нұрлы жер» строят в Алматы
- Умирзак Шукеев: Необходимо усилить темпы строительства в Туркестане
- Студенты-строители будут летом проходить практику вместо каникул в СКО
- Свыше 300 млн тенге выделят на ремонт Акмолинского областного перинатального центра
- Четыре новые школы открыли в этом году в Шымкенте
- В столице ускоряется завершение строительства проблемного жилья
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана