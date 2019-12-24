+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -12 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане

24 Декабря 2019 11:12
Поделиться:
Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Швейцарии остановили первую АЭС в рамках отказа от ядерной энергетики
Амандык Баталов о строительстве АЭС: Все осталось на стадии разговора

«Мы придерживаемся той позиции, которая была до этого по данному вопросу. Пока вопрос рассматривается. Позиция Министерства энергетики следующая: пока есть дополнительные источники энергии мы этот вопрос будем только рассматривать. На сегодня республика сама себя обеспечивает энергией и даже экспортируем часть энергии «, - сказал Нурлан Ногаев в интервью журналистам после заседания Правительства.

По его словам, на сегодня принимаются меры по совершенствованию системы снабжения электроэнергией республики.

«Недавно в эксплуатацию была сдана в Атырауской области газотурбинная электростанция Карабатан мощностью в 310 мегаватт», - отметил Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго также ответил, можно ли на сегодня говорить о закрытии вопроса строительства АЭС.

«Нет, о закрытии вопроса пока говорить нельзя. На какой стадии он был, так и стоит», - добавил Нурлан Ногаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Строительство,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив