Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы придерживаемся той позиции, которая была до этого по данному вопросу. Пока вопрос рассматривается. Позиция Министерства энергетики следующая: пока есть дополнительные источники энергии мы этот вопрос будем только рассматривать. На сегодня республика сама себя обеспечивает энергией и даже экспортируем часть энергии «, - сказал Нурлан Ногаев в интервью журналистам после заседания Правительства.

По его словам, на сегодня принимаются меры по совершенствованию системы снабжения электроэнергией республики.

«Недавно в эксплуатацию была сдана в Атырауской области газотурбинная электростанция Карабатан мощностью в 310 мегаватт», - отметил Нурлан Ногаев.

Глава Минэнерго также ответил, можно ли на сегодня говорить о закрытии вопроса строительства АЭС.

«Нет, о закрытии вопроса пока говорить нельзя. На какой стадии он был, так и стоит», - добавил Нурлан Ногаев.