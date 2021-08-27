Нурлан Ногаев встретился с известным экспертом по вопросам ядерного разоружения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 26 по 28 августа 2021 года состоялся визит исполнительного секретаря подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда в Республику Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) обеспечивает контроль за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

27 августа 2021 года в рамках визита состоялись встречи Р. Флойда с Первым Президентом РК – Елбасы Назарбаевым Нурсултаном Абишевичем, Президентом Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем, Заместителем Премьер-Министра РК – Министром иностранных дел РК Тлеуберди Мухтаром Бескенулы и с Министром энергетики РК Ногаевым Нурланом Аскаровичем, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы в области международной безопасности и ядерного нераспространения.

Во время встречи Министра энергетики РК с Р. Флойдом обсуждались вопросы сотрудничества Республики Казахстан с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в том числе развитие казахстанских станций, входящих в международную систему мониторинга, национального центра данных, наращивание кадрового потенциала.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Австрия Умаров Кайрат Ермекович, представители Министерства энергетики РК и сотрудники Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.