Нурлан Ногаев назначен министром энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министром энергетики РК назначен Нурлан Ногаев, передает МИА «Казинформ».

Указ о назначении Н. Ногаева подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

До сегодняшнего дня Нурлан Ногаев занимал должность акима Атырауской области.

Ранее кандидатура Нурлана Ногаева была согласована в Мажилисе Парламента РК, на сегодняшнем заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

Данный вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам заседания принято заключение Комитета о возможности рекомендовать кандидатуру Нурлана Ногаева для назначения на должность министра энергетики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Фото: atr.kz