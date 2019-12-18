Нурлан Ногаев назначен министром энергетики РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министром энергетики РК назначен Нурлан Ногаев, передает МИА «Казинформ».
Указ о назначении Н. Ногаева подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
До сегодняшнего дня Нурлан Ногаев занимал должность акима Атырауской области.
Ранее кандидатура Нурлана Ногаева была согласована в Мажилисе Парламента РК, на сегодняшнем заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.
Данный вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».
По итогам заседания принято заключение Комитета о возможности рекомендовать кандидатуру Нурлана Ногаева для назначения на должность министра энергетики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Мажилиса.
Фото: atr.kz
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