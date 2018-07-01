Нурлан Ногаев: Контроль на строительстве объектов должен быть ежедневным

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в Исатайский и Курмангазинский районы высказал ряд замечаний, касающихся обеспечения технического надзора при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона посетил место будущего строительства учебно-оздоровительного лагеря на 500 мест на побережье Каспийского моря в селе Зинеден Исатайского района. Строительство лагеря, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в этой местности предоставит возможность субъектам малого и среднего бизнеса открывать новые места отдыха. В свою очередь это вызовет мультипликативный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение субъектов МСБ, рост въездного и внутреннего туризма. В данный момент проектно-сметная документация оздоровительного лагеря проходит экспертизу.

Также глава региона ознакомился с ходом строительства детского сада на 100 мест в селе Зинеден, 60-квартирного дома в селе Кадырка, больницы на 75 мест в районном центре Курмангазинского района.







В ходе осмотра строительных объектов нарекания главы региона вызвало отсутствие ежедневного технического надзора. Как оказалось, специалисты, отвечающие за контроль над качеством строительства, некоторые из видов работ принимают удаленно, не присутствуя при этом на объекте.

«Это упущение ответственных лиц, технический надзор должен быть ежедневным. Исходя из заключений специалистов технадзора, заказчики принимают объект на баланс, при этом из-за отсутствия ежедневного контроля возможны нарушения в процессе строительства. Впоследствии из-за необходимости их устранения это выливается в дополнительные траты бюджетных средств. Специалисты технического надзора обязаны ежедневно находиться на объекте и следить за качеством выполнения всех видов работ. Это наше требование, и мы будем следить за его выполнением», - сказал Н. Ногаев.







Также глава региона поднял вопрос трудоустройства безработных сельчан на строительстве объектов в сельских округах, отметив, что это благотворно скажется на снижении безработицы.

«Сотрудники местных исполнительных органов должны прикладывать максимум усилий для трудоустройства безработных в своих населенных округах. Для этого у нас есть все инструменты, государственные программы, мы должны использовать их с максимальной эффективностью», - подчеркнул Н. Ногаев.

Также аким области проинспектировал строительство внутрипоселковых дорог в Исатайском районе. Стоит отметить, что в 2018 году в Атырауской области запланировано строительство 280 километров дорог, 220 из них - в областном центре, остальные - в районах.