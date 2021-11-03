Нурлан Нигматулин выступил против полного перехода предпринимательской отчетности на электронный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента состоялась дискуссия касательно полного перехода предпринимательской отчетности на электронный формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такая норма была прописана в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».

«Мы считаем, что форма отчетов должна быть в двух видах – как в электронном, так и в бумажном, потому что у предпринимателей нет доступа к нормальному интернету», - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на пленарном заседании Палаты.

«Это вы поняли только в Парламенте что ли?» - спросил Н. Нигматулин.

Спикер Мажилиса попросил прокомментировать ситуацию представителей НПП «Атамекен».

«Мы поддерживаем поправки касательно того, чтобы у предпринимателей была возможность в бумажном виде, потому что в отдельных населенных пунктах возможность подачи отчетности в электронном виде не имеется», - заявил представитель нацпалаты.

Однако такой ответ не удовлетворил Спикера Мажилиса.

«Сегодня вы поддерживаете позицию депутатов по тому, чтобы было две формы отчетности – приходит законопроект, а вы соглашаетесь: надо срочно все убрать, оставить только электронную форму. Это что за позиция? Вы вообще что за палата, если не защищаете интересы предпринимателей? Мы закон здесь принимали по Атамекену, чтобы вы стояли на этом. Вчера вы визируете, что нужно жестко подойти и оставить предпринимателей один на один со слабым интернетом, который не даст им возможность вести отчетность, сейчас вы говорите – да, мы поддерживаем», - отметил Н. Нигматулин.

Представитель НПП объяснил такую позицию.

«Мы думали, что эта норма будет отлагательная – когда у предпринимателей появится возможность сдавать полностью в электронном формате, тогда такая норма и будет», - сказал он.

Между тем, Н. Нигматулин призвал внимательнее читать законопроекты.

«Вы документ читаете, когда визируете? Там все написано, включая дату. Что думать? Читать надо. Министерство-разработчик сделало, правая рука не знает, что делает левая», - заключил спикер Мажилиса.