Нурлан Нигматулин выступил на Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая на Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, подчеркнул, что масштабные реформы руководства Казахстана, а также их своевременная законодательная поддержка позволяют нашей стране развиваться в соответствии с международными принципами устойчивого развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Парламентская делегация во главе с Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным принимает участие в Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в эти дни в столице Австрии в Вене.

Спикер Мажилиса выступил на интерактивных общих дебатах, посвящённых теме парламентской деятельности для укрепления многосторонности, обеспечения мира и устойчивого развития.

При этом Нурлан Нигматулин рассказал о процессах, которые происходят сегодня в Казахстане и позволяют нашей стране развиваться в соответствии с международными принципами устойчивого развития.

«Концептуальные основы построения эффективного государства и справедливого общества были заложены Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев обеспечивает преемственность политического курса», - подчеркнул Председатель Мажилиса.

Говоря о масштабных системных реформах, которые затрагивают все сферы жизни казахстанского общества, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на расширении гражданского участия и усилении общественного контроля, а также на законодательной поддержке инициатив Главы нашего государства.

«Парламент активно вовлечён в этот процесс, обеспечивая своевременное законодательное сопровождение реформ. Принят целый пакет важных законов, совершенствующих выборное законодательство и судебную систему. Изменения также коснулись законодательных актов о политических партиях, мирных собраниях, местного самоуправления», - сказал Спикер Мажилиса.

Особое внимание в своём выступлении Нурлан Нигматулин уделил вкладу Казахстана в обеспечение мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях.

«В свете новых вызовов и угроз Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности, подотчётное Совету Безопасности ООН. Эта новая специализированная структура могла бы непосредственно заниматься предотвращением биологических угроз. И мы рассчитываем на активную поддержку нашими коллегами этой важной казахстанской инициативы», - отметил Спикер Мажилиса.

Говоря о таком актуальном вопросе международной повестки дня, как восстановление мира и безопасности в Афганистане, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что самое важное сегодня – не допустить гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане. Спикер Мажилиса также напомнил, что в настоящее время по решению Президента Казахстана в нашей стране временно размещена Миссия ООН по содействию Афганистану.

Пятая Всемирная конференция спикеров парламентов стала первым масштабным форумом парламентариев, который проводится в очном формате с начала пандемии коронавируса.

Организаторами конференции в Вене выступили Межпарламентский Союз, Парламент Австрии при взаимодействии с ООН.

В центре внимания спикеров парламентов более чем из 90 стран мира - приоритеты, которые требуют срочных международных парламентских действий, включая глобальные меры по борьбе с пандемией и восстановлению после COVID-19, решение вопросов с изменением климата и для обеспечения экологической устойчивости, противодействие дезинформации, участие молодежи в политике, гендерное равенство.

В составе делегации казахстанских парламентариев депутаты Сената и Мажилиса.