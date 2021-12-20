Нурлан Нигматулин встретился в Мажилисе с председателем Межпарламентского Союза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл встречу с Председателем Межпарламентского Союза Дуарте Пашеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Собеседники обсудили перспективные направления сотрудничества, высказавшись за активизацию совместной работы парламентариев.

По словам Председателя Мажилиса, взаимодействие казахстанских парламентариев с коллегами из стран-участниц Межпарламентского Союза способствует развитию конструктивного диалога по вопросам парламентаризма, законотворчества и демократизации.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах реформирования политической системы, модернизации экономики, развития гражданского общества, которые проходят сегодня в нашей стране по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, в рамках Концепции «слышащего государства» Парламент Казахстана принял ряд законов, направленных на демократизацию избирательного процесса и совершенствование выборного законодательства, расширение прав и возможностей женщин, проведения мирных собраний.

«Казахстан – очень важный партнёр для Межпарламентского Союза. Мы разделяем общие принципы: установление диалога между странами, межрелигиозного диалога. Мы также работаем над достижением экономического развития», - подчеркнул Председатель МПС Дуарте Пашеку.

При этом Дуарте Пашеку выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества Межпарламентского Союза с Парламентом Казахстана, подчеркнув, что новая стратегия МПС направлена на активизацию деятельности организации.

Нурлан Нигматулин проинформировал о той работе, которую проводит сегодня казахстанский Парламент, прежде всего, по вопросам совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека посредством развития института Омбудсмена, в сфере противодействия коррупции, защиты прав ребёнка, волонтёрской деятельности.