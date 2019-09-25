Нурлан Нигматулин встретился со спикером парламента Северной Македонии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Талатом Джафери, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Отметив, что это первый официальный визит парламентской делегации в нашу страну с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Северная Македония – важный партнер Казахстана в Балканском регионе.
Спикер Мажилиса также выразил уверенность, что визит Т.Джафери придаст значительный импульс развитию и укреплению межпарламентских контактов.
Собеседники обменялись мнениями о 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство». Председатель парламента Республики Северная Македония поблагодарил за высокий уровень организации прошедшего накануне форума. Нурлан Нигматулин и Талат Джафери подчеркнули важность состоявшего обсуждения вопросов для обеспечения безопасного и устойчивого развития Евразийского континента.
В разговоре об отношениях парламентариев Казахстана и Северной Македонии отмечена необходимость регулярного взаимодействия профильных комитетов, а также групп по сотрудничеству. Активными должны быть контакты, по мнению спикера Мажилиса, и в рамках международных парламентских организаций, таких как Межпарламентский союз, ПА ОБСЕ.
Талат Джафери в свою очередь подчеркнул, что Республика Северная Македония поддерживает все инициативы Казахстана, особенно в рамках ООН и ОБСЕ.
В ходе переговоров речь также шла о необходимости использовать весь потенциал двусторонних отношений для повышения уровня взаимодействия во всех сферах.
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