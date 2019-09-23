Нурлан Нигматулин встретился с председателем Национального совета Словакии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Как отметил Нурлан Нигматулин, визит главы Парламента Словакии, а также его участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» свидетельствуют о заинтересованности Словацкой Республики в дальнейшем укреплении всестороннего сотрудничества с Казахстаном.

О стремлении нашей страны к устойчивому развитию казахстанско-словацких отношений, по словам председателя Мажилиса, говорит решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о преобразовании нашей Дипломатической миссии в Братиславе в Посольство.

Нурлан Нигматулин также акцентировал внимание на том, что для расширения взаимодействия двух стран имеются все условия: от выгодного геополитического положения Казахстана до необходимой договорно-правовой базы.

В свою очередь, высоко оценив уровень казахстанско-словацких отношений, председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко подчеркнул необходимость использования потенциала нашей страны.

В ходе обсуждения вопросов международной повестки дня Нурлан Нигматулин подчеркнул, что наша страна придает особое значение сотрудничеству с ОБСЕ. Отметив, что Словакия председательствует в этом году в ОБСЕ, спикер Мажилиса акцентировал внимание, что наша страна поддерживает приоритеты словацкого председательства в этой организации, среди которых - превентивная дипломатия, медиация, сокращение конфликтов, обеспечение более безопасного будущего.

По словам спикера Мажилиса, Казахстан высоко ценит и то, что Парламент Словакии одним из первых среди стран Европейского Союза ратифицировал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что взаимодействие в рамках новой Стратегии будет способствовать созданию условий для устойчивого развития центральноазиатского региона.

Говоря о межпарламентских отношениях, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и председатель Национального совета Словакии Андрей Данко подтвердили готовность парламентариев двух стран укреплять рабочие контакты на системной основе, а также обмениваться опытом законодательной деятельности.

Говоря о своем участии в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии, Андрей Данко отметил, что с радостью принял приглашение на форум.