Нурлан Нигматулин встретился с многодетными матерями в Центре занятости в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин во время поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил Центр занятости в г. Усть-Каменогорске, где побеседовал с многодетными матерями и сотрудниками госучреждения, со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Нурлан Нигматулин поинтересовался у жительниц Усть-Каменогорска, возникают ли у них трудности при оформлении АСП в новом формате, есть ли у них проблемы с получением той или иной информации в Центре занятости населения и др.

О своей семье рассказала Евгения Черкашина, у которой 12 детей. Получая АСП, женщина в то же время убеждена, что иждивенчества не должно быть. Своих детей она с детства приучает к труду. А мама четверых детей Айгуль Чикенова в прошлом году в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» получила грант на открытие развивающего центра. Многодетной семье Шынар Жаберовой назначена АСП, сами же родители работают по трудовому договору.





Спикер Мажилиса напомнил, что с начала этого года вводится новое государственное пособие для многодетных семей с четырьмя и более детьми, сумма которого составляет от 42,5 тыс. до 74 тыс. тенге, в зависимости от количества детей в семье. Это пособие выдаётся независимо от дохода семьи. Кроме того, АСП остаётся и будет выдаваться тем, у кого доход ниже 70% от прожиточного минимума.





Обязательным же условием выдачи АСП выступает трудоустройство. Если нет специальности или образования, то за счет государства по программе «Еңбек» можно будет обучиться и получить специальность. За 11 месяцев прошлого года около 12 тыс. казахстанцев, получивших АСП, открыли свой бизнес. 120 тыс. сельчан улучшили свои личные подсобные хозяйства.

Напомним, с 1 января в Казахстане введены новые правила получения адресной социальной помощи.