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    11:18, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: В условиях нарастающего дефицита воды нужен контроль водопотребления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса РК Нурлан Нигматулин высказался за законодательную норму, которая позволяет сохранить действующую систему контроля, направленную на рациональное использование объёмов водопотребления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    На пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения в первом чтении законодательных поправок по вопросам энергосбережения и энергоэффективности депутаты подняли вопрос исключения министерством индустрии и инфраструктурного развития из законопроекта нормы, предусматривающей обязанность субъектов Государственного энергетического реестра предоставлять в уполномоченный госорган данные потребления и потерь воды. Разработчик также предлагает исключить обязанность субъектов реестра обеспечивать ежегодное снижение объёма потребления воды.

    По мнению депутатов, эти нормы необходимо вернуть в действующее законодательство.

    Спикер Мажилиса подчеркнул актуальность этого вопроса особенно сегодня, в условиях климатических изменений, влекущих дефицит воды.

    «Если принять предложение министерства, то тысячи промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, которые потребляют воду из системы внутреннего водопотребления, другими словами - из системы горводоканала, останутся вне контроля. А это значит, что вопрос, как они используют воду, рационально или нет, остаётся открытым. Этого нельзя допускать. Поэтому законопроект должен предусматривать систему контроля водопотребления», - отметил Нурлан Нигматулин.

    Поддержав предложение депутатов о сохранении действующей системы контроля водопотребления, Председатель Мажилиса поручил рабочей группе до второго чтения отработать этот вопрос с разработчиками проекта закона.

    В целом законопроект направлен на достижение конечного результата проводимой политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта.

    Вводятся новые виды энергетического аудита: «экспресс-энергоаудит» и «целевой энергоаудит», которые будут являться альтернативой проведению обязательного энергоаудита для субъектов Государственного энергетического реестра. При этом обязательным условием проведения экспресс-энергоаудита является наличие на предприятиях системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (энергоменеджмент).

    Также закрепляется порядок осуществления профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

    Кроме того, компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы дополняется нормой по разработке и утверждению дорожных карт по энергосбережению.

    Теги:
    Нурлан Нигматулин Парламент Главная Мажилис
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