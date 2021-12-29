Нурлан Нигматулин: В 2022 году Мажилис ожидает большой блок законопроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем в этом году пленарном заседании подвёл некоторые итоги работы депутатов Палаты в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, всего, с начала этой сессии в работе Мажилиса находилось 80 законопроектов, из которых 39одобрены и направлены в Сенат, 25 законов уже подписаны Президентом страны.

- Для законодательной поддержки Стратегии Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и масштабных реформ Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева депутаты Мажилиса с начала нынешней сессии проработали ряд новых законопроектов. Они направлены, прежде всего, на восстановление экономики, укрепление промышленного потенциала страны, обеспечение биологической безопасности, развитие гражданского общества, и, конечно же, повышение благосостояния казахстанцев. Все эти вопросы формируют актуальную повестку дня и будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашей страны, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Среди законопроектов, одобренных депутатами Мажилиса в этой сессии, - об Уполномоченном по правам человека, о судебной системе и статусе судей, по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

Дальнейшему совершенствованию подверглось законодательное обеспечение экономической политики государства. В числе одобренных законопроектов - о промышленной политике, по вопросам развития конкуренции, относительно государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий.

Кроме того, мажилисмены одобрили законопроекты, предусматривающие проведение амнистии в связи с 30-летием Независимости, перераспределение полномочий между уровнями государственного управления, внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, развитие и совершение биржевой торговли.

- В целом, работа депутатского корпуса Мажилиса с первых дней сессии была достаточно интенсивна и насыщенна, - подчеркнул Спикер Мажилиса, отметив, что с начала текущей сессии проведено 5 правительственных часов, 4 выездных заседания комитетов Мажилиса, 1 международная конференция и

9 «круглых столов».

Говоря о международном направлении деятельности парламентариев, Нурлан Нигматулин напомнил о Х пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА), которое состоялось в Туркестане в сентябре т.г. В его работе приняли участие парламентские делегации из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также Узбекистана и Венгрии. При этом Спикер Мажилиса отметил, что на заседании впервые были приняты модельные законы, что свидетельствует об усилении законотворческого направления деятельности ТюркПА.

- В следующем, 2022 году, нас ждёт ещё более значительный объём работы. Уверен, что благодаря совместной работе всех фракций, всех депутатов Мажилис Парламента обеспечит качественную и эффективную законодательную поддержку политики руководства страны, - подчеркнул Нурлан Нигматулин, поблагодарив депутатов, Правительство, представителей непарламентских партий, гражданского, экспертного сообщества, средств массовой информации за совместную работу.