Нурлан Нигматулин: Только эффективность бюджета позволит выполнить поручения руководства страны
Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрели отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.
Отметив, особенность условий, в которых осуществлялось исполнение бюджета, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин вместе с тем высказался за усиление системности в решении выявленных недостатков.
«Турбулентность мировой экономики, пандемия коронавируса – всё это потребовало наращивания расходов государственного бюджета. В нашей стране были предприняты беспрецедентные антикризисные меры для защиты казахстанцев. Дополнительно выделенные бюджетные средства, необходимые законодательные меры – всё это позволило выполнить все социальные обязательства и поддержать отечественную экономику. Вместе с тем, всё ещё актуальным остаётся недостаточная рациональность, результативность и эффективность освоения бюджетных средств. В этом вопросе только системный подход к решению проблем позволит полноценно выполнить все задачи, поставленные руководством страны по повышению качества жизни наших граждан, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
В ходе обсуждения подняты вопросы, касающиеся, в частности, налоговых льгот и преференций, повышения цен на продукты, эффективности использования средств Национального фонда, внешних займов, создания постоянных рабочих мест и другие.
Говоря о налоговых льготах, которые сегодня предоставляет Налоговый кодекс, спикер Мажилиса отметил необходимость анализа их эффективности, напомнив о соответствующем поручении Главы государства.
»Налоговые льготы и преференции должны не снижать, а увеличивать поступления в бюджет», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Вопрос у депутатов вызвал и прогноз Национального банка по среднегодовому уровню инфляции, который предполагается в коридоре 4-6%.
«Если мы говорим о росте экономики, о снижении инфляции в цифровом или процентном выражении, то это должно отражаться на качестве жизни наших граждан. Именно такую задачу ставит руководство страны. Если этого не происходит, то все проценты – это всего лишь отчёты на бумаге», - отметил спикер Мажилиса.
Обеспокоенность депутатского корпуса вызвал тот факт, что за последние годы накопления Нацфонда приближаются к уровню неснижаемого остатка в 30% к ВВП, а по итогам 2020 года составили 39%.
Согласившись, что без привлечения средств из Нацфонда решить проблемы, связанные с пандемией коронавируса, было бы невозможно, спикер Мажилиса выразил мнение, что гарантированный трансферт можно было бы привлечь в меньшем объёме, если бы более эффективно формировалась доходная база.
«Национальный фонд – это, прежде всего, средства будущих поколений. И его не стоит тратить на текущие расходы. Поэтому надо искать, надо находить альтернативные источники пополнения доходной части бюджета», - сказал Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что именно такая задача поставлена руководством страны перед Правительством.
В связи с этим особую актуальность получил вопрос внешних займов, которых Правительство для финансирования дефицита бюджета в 2020 году привлекло на общую сумму 297 млрд тенге.
Спикер Мажилиса призвал навести порядок и с использованием уже взятых займов.
«Надо, чтобы министры не заимствовали денег у иностранных банков на своё усмотрение. Знаю, что создана комиссия для наведения порядка, - отметил Нурлан Нигматулин, обратившись к первому заместителю Премьер-Министра Алихану Смаилову. - У нас тоже сейчас в работе законопроект, который предусматривает привлечение в ответственности первых руководителей государственных органов за необоснованное, за несвоевременное освоение внешних займов. Если нужны дополнительные законодательные рычаги, вносите предложения. Мы их поддержим, - сказал председатель Мажилиса.
Особое внимание уделено созданию постоянных рабочих мест. Депутаты не раз поднимали этот вопрос в своих депутатских запросах.
В рамках «Дорожной карты занятости» в 2020 году было трудоустроено 239 тысяч человек. И только 11 тысяч граждан трудоустроено на постоянные рабочие места.
Подчеркнув актуальность темы, Нурлан Нигматулин отметил, что временные рабочие места только временно решают проблемы. Обеспечение стабильной занятостью необходимо не для отчётности и докладов, а для улучшения благосостояния населения.
В целом, по мнению спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, для повышения эффективности освоения республиканского бюджета необходимо пересмотреть подходы к финансированию бюджетных инвестиционных проектов, повысить отдачу активов квазигоссектора. Также среди приоритетов – устранение диспропорции в экономическом развитии регионов. Усиление работы необходимо и по отдельным направлениям Предвыборной программы партии Nur Otan для того чтобы достичь необходимых результатов по итогам года.
При этом председатель Мажилиса подчеркнул готовность депутатского корпуса к совместной с Правительством работе, к созданию необходимой законодательной базы для эффективной реализации всех планов и государственных программ.