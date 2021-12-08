+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Нигматулин: Создается правовая основа новой модели биобезопасности Казахстана

8 Декабря 2021 11:02
Поделиться:
Нурлан Нигматулин: Создается правовая основа новой модели биобезопасности Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты подчеркнул важность и актуальность законопроекта «О биологической безопасности в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Новости по теме
Скорректировать тарифы на сурдологические медуслуги предлагают депутаты
Казахстан занял 64 место в международном индексе усилий по смягчению изменения климата Жестко контролировать проекты по утилизации метана и дегазации шахт призывают депутаты В Казахстане намерены повысить требования к товарным биржам

Соответствующий законопроект одобрен сегодня депутатами Мажилиса в первом чтении.

«Законопроект разработан в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного им в Послании этого года. Принятие этого Закона вызвано острой необходимостью, исходящей из эпидемиологической ситуации во всем мире, особенно в период пандемии коронавируса. Эта ситуация показала, что важно быть готовыми к принятию мер оперативного реагирования для ликвидации возможных последствий воздействия опасных биофакторов», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Законопроект позволяет, в частности, сформировать единую систему реализации госполитики в области биологической безопасности, разграничить полномочия госорганов, координировать их деятельность. Кроме того, унифицировать общие требования и ввести единые стандарты по обращению патогенных биологических агентов, а также проводить мониторинг, прогнозирование и моделирование в области биобезопасности страны.

«В целом, этот законопроект станет правовой основой для создания в Казахстане новой модели обеспечения биологической безопасности и будет направлен на защиту граждан и окружающей среды», - уверен спикер Мажилиса.

Вместе с тем в ходе обсуждения на пленарном заседании депутаты особое внимание уделили вопросам актуальности данных Единой государственной информационной системы в области биологической безопасности, создание которой предусматривается законопроектом, а также обеспечения их сохранности и конфиденциальности.

По словам Нурлана Нигматулина, существует ряд рисков, связанных с функционированием этой системы. В частности, был поднят вопрос об утечке или потере важной информации, которая может произойти при интеграции государственных информационных систем с информационными системами юридических лиц, в том числе, частных. Как отметил спикер Мажилиса, после интеграции информационных систем все организации, которые получат доступ к базам данных, должны будут внедрить систему ограниченного доступа.

При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание министра здравоохранения на необходимости четкого контроля всего процесса создания Единой государственной информационной системы в области биологической безопасности.

Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Безопасность   #Нурлан Нигматулин  
Поделиться:
Новости по теме
Скорректировать тарифы на сурдологические медуслуги предлагают депутаты
Казахстан занял 64 место в международном индексе усилий по смягчению изменения климата
Жестко контролировать проекты по утилизации метана и дегазации шахт призывают депутаты
В Казахстане намерены повысить требования к товарным биржам
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
3 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
4 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
5 Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно
6 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Читайте также
Мажилис одобрил законопроект по вопросам развития конкуренции
Мажилис одобрил поправки в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив