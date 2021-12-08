Нурлан Нигматулин: Создается правовая основа новой модели биобезопасности Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты подчеркнул важность и актуальность законопроекта «О биологической безопасности в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
Соответствующий законопроект одобрен сегодня депутатами Мажилиса в первом чтении.
«Законопроект разработан в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного им в Послании этого года. Принятие этого Закона вызвано острой необходимостью, исходящей из эпидемиологической ситуации во всем мире, особенно в период пандемии коронавируса. Эта ситуация показала, что важно быть готовыми к принятию мер оперативного реагирования для ликвидации возможных последствий воздействия опасных биофакторов», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
Законопроект позволяет, в частности, сформировать единую систему реализации госполитики в области биологической безопасности, разграничить полномочия госорганов, координировать их деятельность. Кроме того, унифицировать общие требования и ввести единые стандарты по обращению патогенных биологических агентов, а также проводить мониторинг, прогнозирование и моделирование в области биобезопасности страны.
«В целом, этот законопроект станет правовой основой для создания в Казахстане новой модели обеспечения биологической безопасности и будет направлен на защиту граждан и окружающей среды», - уверен спикер Мажилиса.
Вместе с тем в ходе обсуждения на пленарном заседании депутаты особое внимание уделили вопросам актуальности данных Единой государственной информационной системы в области биологической безопасности, создание которой предусматривается законопроектом, а также обеспечения их сохранности и конфиденциальности.
По словам Нурлана Нигматулина, существует ряд рисков, связанных с функционированием этой системы. В частности, был поднят вопрос об утечке или потере важной информации, которая может произойти при интеграции государственных информационных систем с информационными системами юридических лиц, в том числе, частных. Как отметил спикер Мажилиса, после интеграции информационных систем все организации, которые получат доступ к базам данных, должны будут внедрить систему ограниченного доступа.
При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание министра здравоохранения на необходимости четкого контроля всего процесса создания Единой государственной информационной системы в области биологической безопасности.
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