Нурлан Нигматулин провёл встречу с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялась встреча председателя палаты Нурлана Нигматулина и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ивана Корчока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Собеседники констатировали высокий уровень казахстанско-словацких отношений, подчеркнув двустороннюю заинтересованность в укреплении партнёрства во всех сферах.

Спикер Мажилиса выразил уверенность, что этому будет способствовать и нынешний визит главы внешнеполитического ведомства Словакии. По словам Нурлана Нигматулина, депутаты готовы оказать необходимое содействие на законодательном уровне для практической реализации достигнутых в рамках визита договорённостей.

«Казахстан является лидером в регионе Центральной Азии, особенно в сфере модернизации, трансформации, развитие гражданского общества. Это только укрепляет роль Казахстана среди стран Центральной Азии», - сказал министр иностранных и европейских дел Словакии, отметив активное взаимодействие нашей страны с государствами региона.

При этом Иван Корчок подчеркнул большие возможности для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Председатель Мажилиса, говоря о законодательной деятельности мажилисменов, акцентировал внимание на работе по созданию законодательной базы для поддержки процессов модернизации политической системы, развития гражданского общества, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Я полностью поддерживаю повестку Президента Казахстана по модернизации страны для благополучия казахстанцев», - отметил Иван Корчок.

Нурлан Нигматулин и Иван Корчок высказались и за активное взаимодействие между казахстанскими и словацкими парламентариями.