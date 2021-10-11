Нурлан Нигматулин провёл встречу с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком
Собеседники констатировали высокий уровень казахстанско-словацких отношений, подчеркнув двустороннюю заинтересованность в укреплении партнёрства во всех сферах.
Спикер Мажилиса выразил уверенность, что этому будет способствовать и нынешний визит главы внешнеполитического ведомства Словакии. По словам Нурлана Нигматулина, депутаты готовы оказать необходимое содействие на законодательном уровне для практической реализации достигнутых в рамках визита договорённостей.
«Казахстан является лидером в регионе Центральной Азии, особенно в сфере модернизации, трансформации, развитие гражданского общества. Это только укрепляет роль Казахстана среди стран Центральной Азии», - сказал министр иностранных и европейских дел Словакии, отметив активное взаимодействие нашей страны с государствами региона.
При этом Иван Корчок подчеркнул большие возможности для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Председатель Мажилиса, говоря о законодательной деятельности мажилисменов, акцентировал внимание на работе по созданию законодательной базы для поддержки процессов модернизации политической системы, развития гражданского общества, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
«Я полностью поддерживаю повестку Президента Казахстана по модернизации страны для благополучия казахстанцев», - отметил Иван Корчок.
Нурлан Нигматулин и Иван Корчок высказались и за активное взаимодействие между казахстанскими и словацкими парламентариями.