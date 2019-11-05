-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:51
-
-
-
-
вчера 19:35
-
-
вчера 19:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Армении
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества со спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Встреча Н. Нигматулина и А. Мирзояна состоялась на полях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, осенняя сессия которой проходит в эти дни в Ереване.
Отметив дружественные казахстанско-армянские отношения, которые развиваются на принципах взаимовыгодного партнерства и доверия, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет особое внимание укреплению двустороннего взаимодействия во всех сферах.
По словам спикера Мажилиса, расширению двусторонних торгово-экономических связей способствует совместная работа в рамках Евразийского экономического союза.
Говоря о казахстанско-армянских межпарламентских отношениях, спикер Мажилиса подчеркнул важность предстоящей совместной работы по законодательному обеспечению евразийской интеграции. Нурлан Нигматулин предложил своему армянскому коллеге также активно использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой деятельности.
В ходе встречи собеседники обсудили и вопросы, связанные с укреплением взаимодействия в рамках ПА ОДКБ. Как отметил Арарат Мирзоян, совместная работа парламентариев способствует поиску решений на самые острые вызовы современности.
- Депутат Мажилиса предложила включить в программу «Бакытты отбасы» молодые семьи
- Должны ли плакаты «100 новых лиц» висеть на заборах – дискуссия в Мажилисе
- В Казахстане хотят развивать «серебряное волонтерство»
- Наши молодые артисты, клипмейкеры и режиссеры вызывают интерес по всему миру – Даурен Абаев
- Арендное жилье для работающей молодежи: требования по окладу могут снизить
- ДАУРЕН АБАЕВ ОЗВУЧИЛ СРОКИ ВРУЧЕНИЯ АРЕНДНЫХ КВАРТИР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана