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Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Армении

5 Ноября 2019 10:07
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Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества со спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

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Встреча Н. Нигматулина и А. Мирзояна состоялась на полях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, осенняя сессия которой проходит в эти дни в Ереване.

Отметив дружественные казахстанско-армянские отношения, которые развиваются на принципах взаимовыгодного партнерства и доверия, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяет особое внимание укреплению двустороннего взаимодействия во всех сферах.


По словам спикера Мажилиса, расширению двусторонних торгово-экономических связей способствует совместная работа в рамках Евразийского экономического союза.

Говоря о казахстанско-армянских межпарламентских отношениях, спикер Мажилиса подчеркнул важность предстоящей совместной работы по законодательному обеспечению евразийской интеграции. Нурлан Нигматулин предложил своему армянскому коллеге также активно использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов парламентов для обмена опытом законотворческой деятельности.

В ходе встречи собеседники обсудили и вопросы, связанные с укреплением взаимодействия в рамках ПА ОДКБ. Как отметил Арарат Мирзоян, совместная работа парламентариев способствует поиску решений на самые острые вызовы современности.

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Ключевые слова: ОДКБ, Мажилис, Армения, ЕАЭС,
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