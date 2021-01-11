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Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов в Мажилис от АНК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Января 2021, 12:13
Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов в Мажилис от АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса, избираемых от Ассамблеи народа Казахстана. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента, избираемых АНК, завершилась в г.Нур-Султане.

Совет АНК предложил девять кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента: Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.


Мажилис   АНК   Выборы-2021  
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