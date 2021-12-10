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Нурлан Нигматулин принял Первого вице-спикера Госдумы

10 Декабря 2021 14:02
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Нурлан Нигматулин принял Первого вице-спикера Госдумы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил вопросы расширения казахстанско-российского межпарламентского сотрудничества с Первым заместителем Председателя Госдумы России Александром Жуковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Говоря о сотрудничестве Казахстана и России в течение 30 лет Независимости, собеседники подчеркнули историческую роль Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии двусторонних отношений.

По словам Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина в расширение стратегического казахстанско-российского партнёрства, достигнутого благодаря руководству двух стран, свой вклад вносят и парламенты.

- За 30 лет Независимости Казахстан прошёл огромный путь. Сотрудничество между нашими странами динамично развивается по всем направлениям, - отметил в свою очередь Первый заместитель Председателя Госдумы России Александр Жуков.

Нурлан Нигматулин также высказался за активизацию совместной работы межпарламентских комиссий и профильных комитетов Мажилиса и Государственной Думы.

Кроме того, речь шла об укреплении взаимодействия в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, МПА СНГ. По словам Спикера Мажилиса, практический характер модельных законов, а также рекомендаций и межпарламентских мероприятий будет способствовать решению актуальных вопросов современности.


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#Мажилис   #Россия   #Нурлан Нигматулин  
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