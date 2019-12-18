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16.12.2019 21:05
Нурлан Нигматулин принимает участие в мероприятиях ТюркПА в Баку
БАКУ. КАЗИНФОРМ - Парламентская делегация во главе с Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным принимает участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА), которые проходят в г.Баку, Азербайджан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК Мажилиса.
В программе – выступление Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина на пленарном заседании «Парламентская дипломатия в тюркском мире: укрепление регионального сотрудничества в интересах мира и безопасности». Также будут обсуждены рекомендации постоянных комиссий ТюркПА, занимающихся вопросами экономического сотрудничества, социальным, культурным и гуманитарным темами, вопросами охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также законодательством и международными отношениями.
Кроме того, парламентарии рассмотрят модельные законы об охране нематериального культурного наследия тюркского мира, а также о туризме.
Достигнутые соглашения и решения будут зафиксированы в Бакинской декларации.
Предусматривается, что Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проведет ряд встреч со своими зарубежными коллегами.
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