Нурлан Нигматулин поздравил жителей Павлодарской области с 30-летием Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Годы Независимости – это годы созидания и прогресса, подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, поздравляя жителей Павлодарской области с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В Павлодарской области сегодня чествовали казахстанцев, внёсших особый вклад в развитие страны и региона. По поручению Президента Казахстана государственные награды павлодарцам вручил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Пройденный Казахстаном путь за 30 лет – это путь созидания и развития. Оглядываясь назад и оценивая весь этот период, можно уверенно сказать, что за столь короткое по историческим меркам время наша страна под руководством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева добилась впечатляющих успехов, и побед, которыми по праву гордятся казахстанцы», - сказал спикер Мажилиса.

Говоря о нынешнем развитии страны, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что те системные реформы, которые инициирует сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев, позволят Казахстану не только выстоять в это непростое для всего мира время, но, и добиться ещё более устойчивого роста экономики и повышения благосостояния казахстанцев.

Поздравляя жителей региона с 30-летием Независимости, Спикер Мажилиса отметил индустриальный и аграрный потенциал, который стал одним из драйверов отечественной экономики.

«Сегодня Павлодарская область является крупным индустриальным центром Казахстана, ориентированным на производство электрической энергии, глинозёма, продукции нефтепереработки, машиностроения, пищевой промышленности, строительных материалов», - сказал Нурлан Нигматулин.

Среди достижений Павлодарской области – урожай более одного миллиона тонн зерновых. Такие показатели регионом достигнуты впервые за 30 лет Независимости. На регион приходится половина всех введённых в стране орошаемых площадей. Кроме того, доля обрабатывающей промышленности в этом году превысила 60%.

За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны и региона павлодарцы удостоены высоких государственных наград.

Орденом «Барыс» II степени награждена учитель Наталья Покидова, орденом «Парасат» - ветеран труда Аби Саркыншаков. Кавалерами ордена «Құрмет» стали машинист отвалообразования угольного разреза Сергей Щербаков, поэты Галымбек Жуматов и Арман Кани, а ордена «Еңбеқ Даңқы» III степени – опрессовщик Эдик Балтабаев, машинист энергоблока Анатолий Камнев, мастер службы ремонта оборудования Владимир Леванин, плавильщик Аксуского завода ферросплавов Орал Мурзатаев.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена историку, краеведу Эрнесту Соколкину, врачам Елтаю Батхолдину и Зинаиде Раздорской, мастеру леса Владимиру Покорскому, предпринимателю Гульмире Нурхановой.

Среди награждённых Почетной грамотой Республики Казахстан – глава областного филиала «Общество Красного Полумесяца Казахстана» Гульнара Исаканова, руководитель Павлодарского областного драмтеатра им. А.П. Чехова Виктор Аввакумов.