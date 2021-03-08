Нурлан Нигматулин поздравил женщин с 8 Марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил женщин с Международным женским днём 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

«От всего сердца поздравляю женщин Казахстана с прекрасным весенним праздником – 8 Марта! Желаю весеннего настроения, добра и душевной гармонии. Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и здоровье, мир и согласие, благополучие и достаток!», - написал Нурлан Нигматулин в своём аккаунте в Twitter.

Спикер Мажилиса также отметил, что казахстанских женщин всегда отличало умение сочетать в себе высокие профессиональные качества с женственностью и обаянием. По словам Нурлана Нигматулина, оставаясь хранительницами домашнего очага и воспитывая подрастающее поколение в духе уважения семейных ценностей, женщины вносят огромный вклад в развитие нашей страны, а также в принятие законов, необходимых для улучшения, прежде всего, социального благополучия казахстанцев. При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что руководство страны уделяет особое внимание повышению роли женщин в общественно-политической жизни Казахстана, поддержке материнства и детства как одному из важнейших направлений.

«Желаю всем женщинам отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» – пожелал Нурлан Нигматулин.