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    15:30, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Послание Президента – продолжение курса, нацеленного на рост благосостояния населения

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Мажилис создаст прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в Послании Президента Казахстана. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса заявил Председатель Палаты Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Предваряя обсуждение повестки первого во второй парламентской сессии пленарного заседания Мажилиса, Спикер Палаты акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, с которым Президент выступил на открытии сессии.

    «Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своём Послании представил стране масштабный и конкретный план дальнейших реформ, направленных, прежде всего, на социально-экономическое развитие Казахстана после пандемии. Большой блок задач поставлен для повышения эффективности системы здравоохранения, качества образования, совершенствования региональной политики», - сказал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

    Председатель Мажилиса также акцентировал внимание на таких задачах, как улучшение бюджетно-финансовой системы, продолжение политической модернизации страны.

    «Все эти поручения задают чёткий вектор и для законотворческой работы Парламента в предстоящий период. И нам, депутатам Мажилиса, необходимо качественно и оперативно создать прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в Послании Президента Казахстана», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

    При этом, говоря о законопроектах, над которыми депутатам предстоит работать, Спикер Мажилиса отметил законопроект о промышленной политике, который сейчас находится на рассмотрении в Палате. Нурлан Нигматулин акцентировал внимание и на таких законопроектах, как о развитии агломераций, о профессиональной квалификации, разработать и принять которые поручил Президент страны.

    «Необходимо будет принять поправки в бюджетное законодательство по внедрению блочного бюджета с повышением ответственности администраторов бюджетных программ. О необходимости этого неоднократно говорилось депутатами в этом зале», - отметил Председатель Мажилиса.

    Также депутатам предстоит создать законодательную базу для возвращения в экономический оборот замороженных активов, гармонизировать нормы Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленными на отмену смертной казни.

    Впереди у мажилисменов работа и над проектом Социального кодекса.

    «Всю работу над этими и другими законопроектами мы будем вести, как это у нас принято, открыто и транспарентно, в самом тесном взаимодействии и при самом активном участии как представителей гражданского общества, так и представителей средств массовой информации. Нам предстоят большие, серьёзные задачи, и мы должны будем, как всегда, оперативно ими заняться и достичь высоких результатов», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании поставил масштабные задачи для развития ветеринарии, АПК, цифровизации, улучшения экологии, развития безопасной атомной энергетики. Также Президент поручил Правительству разработать меры для повышения уровня минимальной заработной платы.



    Теги:
    Президент Закон и право Мнения Парламент Послание Президента-2021 Реформы Токаева Главная Общество Мажилис
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