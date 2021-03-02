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Нурлан Нигматулин: От эффективности закупок квазигоссектора зависит развитие казахстанских производителей

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Марта 2021, 10:47
Нурлан Нигматулин: От эффективности закупок квазигоссектора зависит развитие казахстанских производителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что новый Закон о закупках квазигосударственного сектора должен способствовать формированию эффективной и прозрачной системы закупок с безусловным приоритетом отечественных товаропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Своим мнением Спикер Палаты Нурлан Нигматулин поделился в ходе обсуждения проекта закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», которое состоялось в Мажилисе с участием руководителей Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», членов Правительства, а также НПП «Атамекен».

Законопроект с сопутствующими поправками, разработанный по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сейчас находится в работе депутатов.

По словам Нурлана Нигматулина, приоритет поддержки отечественных товаропроизводителей способствует максимальной загрузке производительных мощностей казахстанских предприятий, а также позволит сохранить и создать новые рабочие места.

Опыт развития местного содержания, а также систему закупок «Самрук-Казына» депутатам представил председатель Правления Фонда Ахметжан Есимов.

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По словам Ахметжана Есимова, меры, принятые Фондом в закупочной деятельности, получили особую актуальность и доказали свою эффективность в период пандемии и экономического кризиса.

Среди них – Программа импортозамещения, категорийное управление закупками, сокращение сроков тендеров, а также количества необходимых для участия в конкурсах документов и др.

«Доля закупок у отечественных предпринимателей в 2020 году составила 83% против 45% в 2019 году. За 2 месяца текущего года она выросла до 90%. Программа импортозамещения способствовала прямой поддержке новых производств на 76 млрд тенге. Только в 2020 году с казахстанскими предпринимателями подписано контрактов на 2,6 трлн тенге. Занятостью обеспечено 280 тысяч человек, объем налоговых платежей в бюджет составил 170 млрд тенге», - сказал Ахметжан Есимов.

Вместе с тем, по мнению председателя Правления Фонда «Самрук-Казына», новый закон о закупках субъектов квазигоссектора будет способствовать совершенствованию закупочной системы.

Говоря о законодательных новеллах, Председатель Мажилиса подчеркнул, что законопроект учитывает особенности деятельности субъектов квазигоссектора.

«У нас в стране субъекты квазигосударственного сектора имеют разновекторный, многоотраслевой характер. Излишняя детализация процедур закупок может негативно отразиться на операционной деятельности компаний, а также привести к снижению их уровня инвестиционной привлекательности. Поэтому данный законопроект содержит базовые принципы и подходы, касающиеся закупок субъектов квазигосударственного сектора», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса выразил мнение, что законопроект должен, с одной стороны, обеспечить прозрачность и контролируемость закупок субъектов квазигосударственного сектора, а с другой стороны – гибкость и эффективность этих закупок.

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«Вопросы эффективности закупок, в том числе и в квазигосударственном секторе, всегда актуальны. Особенно сейчас, в период восстановления экономической активности Казахстана. Поэтому наша задача – принять действительно работающий закон, который повысит доступность и прозрачность закупок квазигосударственного сектора для отечественных товаропроизводителей. Именно такую задачу в своем Послании народу Казахстана поставил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. И тот предметный диалог, который состоялся сегодня здесь, в Мажилисе, позволяет нам – и депутатам, и Правительству, и представителям отечественного бизнеса, выработать единую стратегию работы над законопроектом», - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Проектом Закона, в частности, предлагается внедрить новый способ закупок – электронный механизм. Закупки таким способом планируется проводить на однородные товары, содержащиеся в электронном каталоге, если годовые объемы таких товаров в стоимостном выражении не превышают десятитысячекратного размера МРП.

Кроме того, предлагается повысить требования для внеконкурсных закупок. Вводится институт общественного контроля. Предлагается также потенциальным поставщикам предоставить срок для обжалования итогов закупок, в течение которого не допускается заключение договора. Также планируется обеспечить полную автоматизацию закупок отдельных субъектов квазигоссектора, что дает возможность создать электронный камеральный контроль.


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