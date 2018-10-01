Нурлан Нигматулин обсудил Послание Президента с молодежью Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Основные положения Послания Президента Казахстана стали главной темой разговора председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с молодежью Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки в регион спикер Мажилиса посетил Центр развития молодежных инициатив, где и состоялась встреча с представителями молодого поколения.

За пять лет работы центр стал местом притяжения молодежи, где рождаются креативные идеи и новые проекты. Кроме того, сюда можно обратиться за содействием в трудоустройстве, юридической и психологической поддержкой, а также за информацией о государственных жилищных программах, молодежном предпринимательстве.

Новейшие технологии экономики будущего, условия для развития малого и среднего бизнеса, социальная поддержка молодежи - эти направления Послания Президента Казахстана близки и понятны молодому поколению. А потому и вдохновляют молодежь на создание стартап-проектов.

«Глава государства не раз подчеркивал, что все его новые планы, все новые государственные программы развития страны рассчитаны, прежде всего, на молодежь. И результатами предстоящих преобразований будете пользоваться именно вы, молодое поколение казахстанцев», - подчеркнул Н. Нигматулин, обращаясь к участникам встречи.



Председатель Мажилиса акцентировал внимание на приоритетах Послания Президента, подчеркнув при этом комплексную поддержку молодежи и института семьи.

«Думаю, первые шаги вы уже ощутили с принятием президентской программы «Пять социальных инициатив». Также будет создана широкая платформа социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс поддержки всех категорий молодежи», - сказал Н. Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса выразил уверенность, что предстоящий год, который Глава государства объявил Годом молодежи, станет временем интересных идей, творческих инициатив, креативных проектов.

Ответив на вопросы молодого поколения, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что задача всех граждан страны - принять активное участие в реализации масштабных задач, поставленных Президентом страны.