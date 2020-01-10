Нурлан Нигматулин обсудил Кодекс о здоровье с общественностью Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который сейчас находится в работе Мажилиса, стал главной темой встречи председателя Палаты Нурлана Нигматулина с общественностью Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Обсуждение актуальных вопросов Кодекса состоялось в Больнице скорой медицинской помощи Семея в ходе рабочей поездки Спикера Мажилиса в регион.

Как отметил Нурлан Нигматулин, новый вариант Кодекса должен оказать существенное влияние на повышение доступности и качества медицинских услуг в стране. Законопроект предусматривает много нововведений в части профилактики заболеваний, определения уровня оказания доврачебной и врачебной помощи, а также новые подходы к трансплантологии.





При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что сейчас правительственный вариант, поступивший в Палату, внимательно и всесторонне рассматривается всеми комитетами Мажилиса, а также обсуждается на различных площадках в ходе выезда депутатов в регионы. Основная работа ведется в рамках рабочей группы, в которую вошли депутаты Мажилиса, представители госорганов, эксперты, НПО и медицинские работники.

Предметный разговор, в котором приняли участие не только медики, но и руководители школ, детских садов, психологи, НПО, состоялся по вопросам трансплантологии, искусственного поддержания жизни, профилактических прививок, скрининговых исследований, проведения профилактических медицинских осмотров детей.

Отметив, что некоторые позиции законопроекта дискуссионны, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что все предложения по ним будут самым внимательным образом проанализированы и обсуждены. По мнению председателя Мажилиса, это позволит в итоге получить качественный, всесторонне проработанный и самое главное – работающий Закон.







