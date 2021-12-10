Нурлан Нигматулин: Независимость – это великое достояние народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидерство, стабильность и прогресс – это главные понятия, которые лежат в основе становления, развития и укрепления Независимого Казахстана. Об этом заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая на международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в рамках празднования 30-летия Независимости проходит в Нур-Султане. В ее работе принимают участие известные государственные и общественные деятели, парламентарии, представители международных организаций, ученые и эксперты из разных стран мира.

«Именно лидерство Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева обеспечило на заре Независимости социально-экономическую и общественно-политическую стабильность, а затем стало основой динамичного развития Казахстана», - подчеркнул спикер Мажилиса.

Говоря о первых годах после распада Советского Союза, Нурлан Нигматулин отметил, что у Казахстана тогда не было собственной экономики, внешней политики, были разорваны все хозяйственные, технологические, интеграционные связи. Была только вера в будущее, которую вселил в казахстанцев Елбасы, приложивший «титанические усилия для воплощения многовековой мечты народа о Независимости».

По словам спикера Мажилиса, вопреки пессимистичным прогнозам, наш народ, преодолев все трудности и испытания, сумел построить сильное, процветающее государство, пользующееся заслуженным уважением во всем мире.

«Всего лишь за 30 лет под руководством Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Казахстан прошел невероятный путь от отсталой периферийной союзной республики до полноправного члена мирового сообщества, регионального лидера, современного государства с сильной экономикой и стабильным обществом. И сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая стратегический курс Елбасы, реализует масштабные реформы, направленные на модернизацию всех сфер жизни казахстанского общества», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, с личностью Елбасы навсегда связаны и такие базовые ценности, как национальное единство, общественное согласие, стабильное развитие, стремление к лучшему будущему. Международные интеграционные и миротворческие инициативы Первого Президента Казахстана обеспечили также высокий авторитет нашей страны на мировой арене.

«Стабильно функционирующие государственные институты, эффективное осуществление внутренней и внешней политики – всё это стало крепким фундаментом для успешного развития сегодняшнего Казахстана. Это также позволило решить конституционно, в правовом поле, все вопросы с переходом президентских полномочий. Та демократичная модель передачи власти, которая произошла в Казахстане – это, безусловно, инновационное политическое решение Елбасы», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Говоря о современном развитии Казахстана, председатель Мажилиса акцентировал внимание на инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Это, прежде всего, создание Национального совета общественного доверия и укрепление общенационального диалога по всем наиболее важным вопросам развития страны.

«Современный Казахстан, опираясь на успехи и достижения 30-ти лет своего прогресса, главными целями четвертого десятилетия видит сильное государство и конкурентоспособную нацию. Для этого мы продолжим проводить начатые по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева политико-экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, сформируем качественно новую национальную идентичность, адаптированную к вызовам времени», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.