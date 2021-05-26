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    11:59, 26 Май 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: Назначение пособий надо осуществлять в проактивном формате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за эффективное использование цифровых технологий для упрощения процедур определения всех категорий инвалидности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения в первом чтении законодательных поправок по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан Спикер Палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на обеспечении доступности государственных услуг, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями.

    Законопроектом, в частности, предусматривается, что группа инвалидности будет устанавливаться с семилетнего возраста, тогда как согласно действующему законодательству детям-инвалидам независимо от степени и тяжести заболевания устанавливается категория «дети-инвалиды до 16 лет». Это означает, что дети-инвалиды до 16 лет должны будут пройти переосвидетельствование для установления им группы инвалидности.

    В связи с этим Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость упрощения этой процедуры и её доступности в проактивном формате.

    «Уже сегодня Министерству труда и социальной зашиты населения совместно с Минздравом важно выработать алгоритм совместных действий. Во избежание ажиотажа со стороны родительского сообщества надо оперативно завершить все интеграционные процессы информационных систем», - сказал Нурлан Нигматулин.


    Кроме того, по мнению мажилисменов, уже сейчас надо начать разъяснительную работу в связи с тем, что новым законопроектом предусматривается повышение размеров госпособий для детей-инвалидов: для 1-ой группы до 1,92 прожиточного минимума (ПМ), 2-группы – до 1,59 ПМ, 3-ей группы – до 1,4 ПМ.

    «Всё должно быть в проактивном формате, когда «услуга идёт к человеку», а не человек бегает «от окошка к окошку». Законодательную базу для этого мы создаём», - отметил Нурлан Нигматулин.


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