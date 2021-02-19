РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: На законодательном уровне регулируются правила размещения визуальной информации

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

    Депутатам предлагается обсудить в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации.

    Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование отечественного законодательства по вопросам размещения реквизитов и визуальной информации путём установления требований по соблюдению норм орфографии и аутентичного перевода текстов.

    Также в повестке предстоящего пленарного заседания Мажилиса пакет ратификационных законопроектов. Это договоры Казахстана с Северной Македонией о выдаче лиц, о передаче осужденных лиц, а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

    Во втором чтении Палата рассмотрит депутатские законопроекты, направленные на совершенствование судебной системы. В этом ряду - конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.

    Кроме того, на пленарном заседании депутатам предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. В числе поступивших в Мажилис – поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров. В этом ряду и ратификационные законопроекты: изменения в Договор о присоединении Армении к Договору о ЕАЭС, а также в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением страны к Договору.


    Теги:
    Закон и право Парламент Главная Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:04
    В Казахстане планируется производство сельхозтехники и создание новых рабочих мест
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!