Нурлан Нигматулин – медработникам: Мы ценим ваш труд!
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил представителей отечественного здравоохранения с Днём медицинского работника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Поздравление Нурлан Нигматулин опубликовал в своём личном аккаунте в Twitter.
«От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником. Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья и терпения!» - написал спикер Мажилиса.
По словам Нурлана Нигматулина, День медицинского работника стал поистине всенародным праздником. Вклад каждого медика в охрану здоровья казахстанцев огромен.
Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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