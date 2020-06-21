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Нурлан Нигматулин – медработникам: Мы ценим ваш труд!

21 Июня 2020 12:00
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Нурлан Нигматулин – медработникам: Мы ценим ваш труд!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил представителей отечественного здравоохранения с Днём медицинского работника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Поздравление Нурлан Нигматулин опубликовал в своём личном аккаунте в Twitter.

«От имени депутатов Мажилиса поздравляю медработников с профессиональным праздником. Сегодня сам, находясь на лечении в больнице, вижу, как врачи и медсестры, рискуя своим здоровьем, ежедневно борются с коронавирусом. Мы ценим ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья и терпения!» - написал спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, День медицинского работника стал поистине всенародным праздником. Вклад каждого медика в охрану здоровья казахстанцев огромен.

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.


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#Мажилис   #Здравоохранение   #День медицинского работника  
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