Нурлан Нигматулин: Мажилис выражает поддержку всем шагам и решениям Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что все решения Президента Казахстана, принимаемые в связи со сложившейся в стране ситуацией, единственно верные и своевременные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

О ситуации в Казахстане, а также о предпринимаемых Президентом страны мерах Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался на заседании Бюро Палаты, которое началось с минуты молчания.

Говоря в целом о произошедших событиях, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что в это непростое время всем важно проявить ответственность, сохранить единство и сплочённость всего народа.

«Сегодня, когда речь идёт о судьбе страны, когда речь идёт о целостности, о безопасности государства, о сохранении Независимости Казахстана, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял единственно верные и своевременные решения.

Поэтому Мажилис Парламента с первых дней не только поддерживал решительные шаги и усилия Главы государства, но и приступил к законодательному обеспечению всех поручений Президента страны», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, с первых дней, как начались события в городах Жанаозен и Актау, депутаты Палаты были на площади, разговаривали с народом, создали Совет, работали вместе с Правительственной комиссией в поисках взаимоприемлемого решения. При этом все парламентарии были на постоянной связи со своими регионами.

«И все эти дни, мы видим, что Глава государства поддерживал диалог со своим народом», - сказал Нурлан Нигматулин.

Также Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что перед депутатам стоит задача активно включиться в работу по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

На заседании Бюро сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Депутатам предстоит взять в работу большой пакет новых законопроектов. Среди них – поправки по вопросам реформирования жилищной политики, изменения и дополнения в УК, УПК и КоАП, касающиеся усиления ответственности за экологические нарушения. Кроме того, в числе поступивших в Мажилис - законопроект с сопутствующими поправками «О личном подсобном хозяйстве», законодательные новшества по вопросам кинематографии и культуры, а также ряд ратификационных законопроектов.