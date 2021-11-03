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Нурлан Нигматулин: Мажилис рассмотрел законопроект об амнистии в связи с 30-летием Независимости

3 Ноября 2021 11:25
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Нурлан Нигматулин: Мажилис рассмотрел законопроект об амнистии в связи с 30-летием Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты подчеркнул важность одобренного депутатами законопроекта «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Спикер Мажилиса напомнил, что законопроект разработан по поручению Президента страны.

«Все юбилейные даты Независимости нашей страны были ознаменованы проявлением доброй воли со стороны государства. Безусловно, амнистия – это акт милосердия, акт высшего гуманизма по отношению к гражданам, преступившим закон», - сказал Нурлан Нигматулин.

В соответствии с законопроектом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск.

«Освобождаться будут, прежде всего, осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества. В одобренном проекте Закона особое внимание уделяется совершившим преступления из категории социально уязвимых слоёв населения, которые подпадают под действие его норм. Таким образом, оступившимся гражданам даётся возможность начать новую жизнь и интегрироваться в общество», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал особое внимание на вопросах реализации законопроекта после его принятия.

«Предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, в первую очередь, по ресоциализации и адаптации, а также по оказанию комплексной социально-правовой помощи лицам, которые подпадают под амнистию», - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса выразил уверенность, что госорганы и госслужащие, от которых зависит эффективная реализация этого закона, проведут свою работу так, чтобы данная амнистия была справедливой и результативной.

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#Пенитенциарная система   #Мажилис   #30 лет Независимости   #Нурлан Нигматулин  
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