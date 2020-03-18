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Нурлан Нигматулин: Мажилис переходит на дистанционный формат работы

18 Марта 2020 12:02
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Нурлан Нигматулин: Мажилис переходит на дистанционный формат работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе пленарного заседания Мажилиса, которое состоялось в режиме онлайн, председатель палаты Нурлан Нигматулин сообщил, что в условиях карантина Мажилис переходит на особый порядок работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Депутатам рекомендовано находиться в здании Мажилиса только в дни проведения пленарных заседаний, а также заседаний комитетов и рабочих групп по контрольным законопроектам.

При этом пленарные заседания будут проходить с участием только депутатов и основных докладчиков по каждому законопроекту.

В другие дни, как отметил спикер Мажилиса, депутаты будут работать в дистанционном режиме с использованием современных видов телекоммуникаций.

Заседания рабочих групп будут проводиться только по контрольным законопроектам, с участием в них только депутатов-членов рабочей группы и представителя от органа-разработчика. Предварительная работа по согласованию позиций, сбор предложений от заинтересованных государственных органов, непарламентских политических партий, неправительственных организаций и экспертного сообщества будут проводиться дистанционно с использованием видеоконференций, преимущественно Skype, селекторных совещаний и других видов коммуникаций, которые способны обеспечить бесперебойную работу всех заинтересованных сторон.

Нурлан Нигматулин также напомнил, что все мероприятия Мажилиса (пленарные заседания, заседания профильных комитетов и рабочих групп) транслируются в онлайн-режиме на парламентском сайте www.parlam.kz.

Парламентские слушания и правительственные часы, запланированные по плану основных мероприятий, переносятся на более поздний срок.

Вводится ограничение на проведение в здании Мажилиса совещаний, рабочих встреч, а также приема граждан.

Вводится запрет на командировки и другие поездки служебного и частного характера как для депутатов, так и для сотрудников аппарата.

Помимо этого, 70% сотрудников Аппарата Мажилиса переведены на режим удаленной, дистанционной работы, с сохранением заработной платы.

А оставшаяся часть сотрудников аппарата переходит на сокращенный рабочий день до 16:00 часов.

Говоря об особом режиме работы, председатель Мажилиса акцентировал внимание, что темпы и качество законотворческой работы не должны снижаться.


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Ключевые слова: Мажилис, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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