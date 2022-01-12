Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты подчеркнул, что задачи, поставленные накануне Президентом страны, определяют акценты работы в законодательном поле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов, направленных, по словам Спикера Мажилиса, на выполнение поручений Главы государства по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

«Депутаты Мажилиса должны обеспечить качественную и своевременную законодательную поддержку поручениям Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Прежде всего, по кардинальному реформированию всей системы обеспечения национальной безопасности, поддержанию макроэкономической стабильности, ликвидации межрегиональных диспропорций, поддержке малого и среднего бизнеса, конечно же, по решению социальных проблем населения», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

В частности, депутаты взяли в работу законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Как отметил Спикер Мажилиса, законопроектом определяется механизм субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.

Также депутаты также приступили к работе над новым законопроектом о банкротстве физических лиц, который позволит облегчить бремя кредиторской задолженности наших граждан.

Среди новых законопроектов также «О личном подсобном хозяйстве» с сопутствующими поправками, изменения и дополнения в УК, УПК КоАП по вопросам усиления ответственности за экологические нарушения и др.

«Всё это особенно важно в нынешнее непростое время. И, конечно, вся эта работа будет выстроена в тесном взаимодействии не только с Правительством, но и со всеми политическими партиями, гражданским обществом и экспертным сообществом», - резюмировал Нурлан Нигматулин.