Нурлан Нигматулин: Касым-Жомарт Токаев взял на вооружение мудрую политику Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял на вооружение мудрую политику Елбасы. Такое мнение выразил председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что с первых дней независимости Касым-Жомарт Кемелевич Токаев был рядом с Нурсултаном Абишевичем, занимая самые высокие государственные посты. В решении вопросов международной повестки, в том числе по определению государственной границы, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принимал непосредственное участие, будучи министром иностранных дел. Возглавляя Правительство Казахстана, реализовывал стратегию экономического развития страны, работая Государственным секретарем, внес большой вклад в социально-гуманитарное развитие Казахстана, будучи председателем Сената Парламента, Касым-Жомарт Кемелевич активно способствовал укреплению законодательной базы страны. Международный авторитет Нурсултана Назарбаева, и конечно же, высокий уровень подготовленности самого Касым-Жомарта Токаева, позволили ему стать заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И его работа на этом важном, ответственном посту также способствовала усилению роли Казахстана на международной арене», - рассказал председатель Мажилиса во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», проходящей в Нур-Султане.

Как отметил Нурлан Нигматулин, та демократичная модель передачи власти, которая произошла в Казахстане, - это, безусловно, экономическо-политическое решение Елбасы.

«И своим судьбоносным решением Первый Президент Казахстана в очередной раз проявил себя как ответственный политик, придерживающийся идеалов государственности и конституционного патриотизма. В результате всенародных выборов Касым-Жомарт Токаев получил полную поддержку казахстанцев и был избран Главой государства. Касым-Жомарт Токаев как Президент страны взял на вооружение мудрую политику Елбасы, состоящую в том, что народ и власть должны быть соратниками и единомышленниками», - считает спикер Мажилиса.

«Мнения могут быть разными, но нация - одна. Это ключевой аспект политики действующего Президента Казахстана, в полной мере отражающий смысл концепции «слышащего государства». Не случайно одним из первых решений Касым-Жомарта Токаева стало создание Национального совета общественного доверия и укрепление общенационального диалога по всем наиболее важным вопросам развития страны», - отметил он.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, сегодня в нашей стране активно реализуются четвертый пакет политических реформ, инициированных Главой государства.