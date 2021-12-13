Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил депутатам и сотрудникам Аппарата государственные награды, которые присуждены Указом Президента Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Поздравляя депутатский корпус с 30-летием Независимости, спикер Мажилиса подчеркнул, что все успехи и достижения Казахстана за эти годы – это результат труда всех казахстанцев и реализации стратегических инициатив руководства страны.

«Концептуальные основы построения эффективного государства и справедливого общества заложены Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. И сегодня, продолжая политику Елбасы, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обеспечивает дальнейшее успешное развитие Казахстана, инициирует масштабные системные реформы, затрагивающие все сферы жизни общества», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса отметил работу Парламента, направленную на качественное и своевременное законодательное сопровождение реформ.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Барыс» I степени награждена депутат Мажилиса Дарига Назарбаева, орденом «Барыс» III степени – мажилисмен Бекболат Тлеухан.

Орден «Парасат» председатель Мажилиса вручил депутатам Мажилиса Амангалию Бердалину, Аманжану Жамалову и Ирине Смирновой. Кавалером орденом «Парасат» также стал мажилисмен Бахытбек Смагул.

Нурлан Нигматулин вручил орден «Құрмет» депутатам Мажилиса Азамату Абильдаеву, Айкыну Конурову, Айбеку Паяеву, а также заместителю Руководителя Аппарата Жаслану Жугунисову и заведующему отделом Булату Муканову.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги мажилисменов Серика Ерубаева, Дмитрия Колоды, Юрия Ли, Игоря Панченко, Гани Ташкараева, Макпал Тажмагамбетовой, а также заведующего отделом Гульмиры Калманбетовой и сотрудников Аппарата Мархабат Косабаевой и Салима Умурзакова.

Почётную грамоту Республики Казахстан получили сотрудники аппарата Мажилиса Мадина Касенова, Назгуль Кушкимбаева, Айжан Матыбаева, Рустам Тлегенов и Гульмира Шинтаева.

За вклад в становление и развитие Казахстана за годы независимости депутаты Мажилиса также награждены юбилейными медалями «30 лет Независимости Республики Казахстан».

Председатель Мажилиса вручил и награды парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ. Орден МПА СНГ «Содружество» - заместителю Премьер-Министра-министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и депутату Мажилиса Мухтару Ерману. Медалями МПА СНГ награждены депутаты Мажилиса Сауытбек Абдрахманов, Джамиля Нурманбетова, Дархан Мынбай, Кудайберген Ержан и заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков. Почетные грамоты МПА СНГ получили мажилисмены Снежанна Имашева, Лаззат Рамазанова, Бауржан Сартбаев, медаль ПА ОДКБ – мажилисмен Арман Кожахметов, а Почетную грамоту ПА ОДКБ Ерлик Тайжанов.