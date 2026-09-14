Нурлан Кулбатыров назначен генеральным директором QazTrade

В структуре компании АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» работал с мая 2016 года в должности заместителя генерального директора, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «Институт экономических исследований» при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. В разные годы занимал должности старшего эксперта, начальника управления анализа инвестиционных процессов, заместителя директора Центра стратегических разработок и экономических исследований, директора Центра развития предпринимательства.

С мая 2016 года работал заместителем генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade». Курировал направления торговой аналитики, взаимодействия с ВТО и ОЭСР, интеграционные процессы и вопросы санкционного комплаенса.

Возглавлял проектную группу по реализации Страновой программы сотрудничества между Казахстаном и ОЭСР, а также координировал региональный проект Международного торгового центра Ready for Trade Central Asia.

Является членом национальной команды международного исследовательского проекта Global Entrepreneurship Monitor на базе Назарбаев Университета.