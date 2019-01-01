Нурлан Коянбаев: «Дерзайте! Все получится!».

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фронтмен казахстанского КВН, продюсер и актер Нурлан Коянбаев пожелал казахстанцам то и се, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Коянбаев оценил 2018-й год, как успешный для отечественного кинематографа.

«2018-й год для меня был интересным, мы впервые в истории нашего кинематографа отправились снимать отечественный фильм в Африку, было сложно. Надо было решать, договариваться. Несмотря на стереотипы, по приезду мы увидели очень добрых людей. Найроби с виду не хуже Алматы. Большой город, 6-7 миллионов жителей. Но бедность есть. Есть слишком богатые и слишком бедные, среднего класса очень мало. На переговоры и поиски партнеров ушло около полугода. О Казахстане они ничего не знали, только про Головкина слышали», - рассказал Нурлан Коянбаев.

Тем не менее, все прошло успешно, съемочной группе даже не пришлось делать прививки от малярии и желтой лихорадки.

«Жизнь прекрасна, надо путешествовать. Африка очень красивая, в Кении живут добрые люди. Мы рискнули и не прогадали, и всем говорю: «Дерзайте! Все получится!». У меня год прошел хорошо, думаю, следующий будем таким же», - сказал Нурлан Коянбаев.