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Нурлан Коянбаев: «Дерзайте! Все получится!».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фронтмен казахстанского КВН, продюсер и актер Нурлан Коянбаев пожелал казахстанцам то и се, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Нурлан Коянбаев оценил 2018-й год, как успешный для отечественного кинематографа.
«2018-й год для меня был интересным, мы впервые в истории нашего кинематографа отправились снимать отечественный фильм в Африку, было сложно. Надо было решать, договариваться. Несмотря на стереотипы, по приезду мы увидели очень добрых людей. Найроби с виду не хуже Алматы. Большой город, 6-7 миллионов жителей. Но бедность есть. Есть слишком богатые и слишком бедные, среднего класса очень мало. На переговоры и поиски партнеров ушло около полугода. О Казахстане они ничего не знали, только про Головкина слышали», - рассказал Нурлан Коянбаев.
Тем не менее, все прошло успешно, съемочной группе даже не пришлось делать прививки от малярии и желтой лихорадки.
«Жизнь прекрасна, надо путешествовать. Африка очень красивая, в Кении живут добрые люди. Мы рискнули и не прогадали, и всем говорю: «Дерзайте! Все получится!». У меня год прошел хорошо, думаю, следующий будем таким же», - сказал Нурлан Коянбаев.
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