Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Как сообщили в Минобороны, сейчас ликвидация последствий взрывов в Жамбылской области – приоритетная задача для министра и ведомства.
Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.
По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.
Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.
Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Эвакуируется население близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области.
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