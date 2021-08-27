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Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов

27 Августа 2021 11:06
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Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Как сообщили в Минобороны, сейчас ликвидация последствий взрывов в Жамбылской области – приоритетная задача для министра и ведомства.

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Эвакуируется население близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области.


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#Отставки    #Жамбылская область   #Происшествия   #МЧС   #Пожар   #Минобороны РК   #Взрывы в Жамбылской области  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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