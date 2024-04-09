Нурлан Байбазаров посетил эвакуационные пункты в СКО

Заместитель Премьер-министра Нурлан Байбазаров находится в Западно-Казахстанской области, где в связи с паводковой ситуацией с 26 марта объявлен режим ЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В регионе повысился уровень сразу нескольких рек, в том числе Урала, Чагана и Деркула, которые протекают через город Уральск. На сегодняшний день в эвакуационных пунктах находится порядка 1 тысячи человек.

Нурлан Байбазаров совместно с акимом области Нариманом Турегалиевым посетил несколько сел и встретился с местными жителями, чьи дома оказались в зоне подтоплений. Также проведены встречи с жителями, находящимися в эвакуационных пунктах Уральска. Для них обеспечено горячее питание, медицинская помощь, предметы первой необходимости.

Фото: Правительство РК

В регионе начинается второй этап эвакуации людей в связи с подъемом уровня реки Урал. Местными исполнительными органами подготовлены пункты на 30 тысяч мест.

Напомним, что в Северо-Казахстанской области оперативный штаб по паводкам действует в круглосуточном режиме.

Транспортом и жильем помогают друг другу жители СКО. Жители Петропавловска готовы помочь людям вывезти имущество из подтапливаемых территорий и предоставить временное проживание.

В Северо-Казахстанской области гидропосты, расположенные на малых реках, регистрируют снижение уровня воды. Однако сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов.