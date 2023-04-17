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Нурлан Абдрахим назначен первым заместителем акима Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
17 Апреля 2023, 12:50
Нурлан Абдрахим назначен первым заместителем акима Алматинской области Фото: акимат Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Нурлан Абдрахим назначен на должность первого заместителя акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распоряжением акима Алматинской области, по согласованию с Администрацией Президента РК, Нурлан Ергалиулы Абдрахим назначен на должность первого заместителя акима», - сообщили в пресс-службе региона.

Нурлан Абдрахим родился в 1980 году, образование высшее. В 2001 году окончил университет «Кайнар» по специальности «Юрист». В 2016 году получил академическую степень магистра социального образования по специальности «Политология» при Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим юристом ИП «Джакубаев Д. М». В разные годы работал контролером абонентского участка №2 отдела обслуживания физических лиц службы по работе с потребителями ОАО «Астанаэнергосервис»; стажером, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, заместителем директора департамента законодательства, директором департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан; директором департамента подзаконных актов, председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности. Работал исполняющим обязанности советника министра юстиции Республики Казахстан.

В 2012-2019 годах занимал должности государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, в 2019-2021 годах - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С мая 2021 года - заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. Кавалер ордена «Құрмет».


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