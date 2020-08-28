Нурлан Абдиров назначен депутатом Сената - Указ Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Абдиров Нурлан Мажитович назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Абдиров Нурлан Мажитович родился 12.01.1961 в Карагандинской области.

Выпускник Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982). Юрист-правовед.

Адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР (1984-1987).

Доктор юридических наук, тема диссертации: «Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в РК (криминологическое и уголовно-правовое исследование)» (1999).

Трудовой стаж:

Преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984);

Преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан (1987-1997);

Секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками (06.1997-05.2000);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (05.2000-12.2000);

Заместитель Председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2001-09.2002);

Государственный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан (с 09.2002);

Заведующий отделом общественной и экологической безопасности Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан (с 09.2004);

Заместитель заведующего Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан (с 04.2005-06.2005);

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан - Заведующий Секретариатом (06.2005-08.09.2009)

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (08.09.2009-16.11.2011);

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (18.01.2012-20.01.2016);

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (03.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан» (с 24.03.2016), Председатель постоянного комитета законодательства и судебно-правовой реформе

Член Политического совета партии «Нур Отан» (с 03.2019)







