Нуркена Кобжанова избрали председателем Карагандинского областного маслихата

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялась первая организационная сессия областного маслихата с участием депутатов VIII созыва. Новый состав народных избранников проголосовал за кандидатуру председателя областного маслихата. Им стал Нуркен Кобжанов, до этого занимавший должность акима Бухар-Жырауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая сессия Карагандинского областного маслихата VIII созыва началась с оглашения итогов выборов. Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов, всего в регионе избрано 214 депутатов маслихатов всех уровней.

«В областной маслихат избрано 36 депутатов, из них по партийным спискам: 10 депутатов от партии AMANAT, по два депутата - от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Народной партии Казахстана и Демократической партии Казахстана «Ақ жол»; по одному депутату - от Казахстанской партии зеленых «Байтақ» и партии Respublica. 18 депутатов в областной маслихат избраны по одномандатным округам. В городские и районные маслихаты избрано 178 депутатов», - сообщил Кайрат Нуркенов.

В результате выборов состав Карагандинского областного маслихата обновился. Из предыдущего созыва сохранили депутатские полномочия восемь человек.

На сессии новоизбранным депутатам вручили удостоверения и нагрудные значки.

На первой организационной сессии Карагандинского областного маслихата на повестку дня выставили пять вопросов. Главный из них – избрание председателя.

Вновь избранные депутаты выдвинули и единогласно одобрили кандидатуру Нуркена Кобжанова. Он до этого работал акимом Бухар-Жырауского района. Согласно законодательству, в связи с переходом в представительный орган Нуркен Кобжанов покидает пост главы района.

«На государственной службе работал около 17 лет. Знаю проблемы населения, решил эти вопросы решать в представительном органе. Заявление об отставке подам сегодня», – сказал Нуркен Кобжанов.

Также перед депутатами областного маслихата было внесено предложение образовать 5 профильных постоянных комиссий и избрать их составы и председателей. По итогам голосования председателями постоянных комиссий были избраны следующие депутаты:

Постоянная комиссия по бюджету и развитию местного управления и самоуправления – Аян Абдикаримов;

Постоянная комиссия по социально культурному развитию, социальной защите населения – Кадиша Оспанова;

Постоянная комиссия по промышленности и развитию малого и среднего бизнеса аграрными земельным вопросом – Сергазы Адекенов;

Постоянная комиссия по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству и экологии – Талгат Утебаев;

Постоянная комиссия по вопросам депутатских полномочий, этики, законности и правопорядка – Мурат Абилов.

К депутатам обратился аким области Ермаганбет Булекпаев. Глава региона обозначил задачи, которые будут решаться совместно. Среди приоритетов – обеспечение занятости, развитие малого и среднего бизнеса, доступное жилье, качественное здравоохранение и образование.

«В текущем году перед нами стоит задача по увеличению валового регионального продукта на 2,4 % с созданием более 10 тысяч новых рабочих мест. Для этого планируется реализовать 11 инвестиционных проектов на 147 млрд тенге. Избиратели перед вами ставили ряд проблем, которые необходимо решать. Уверен, благодаря совместным усилиям мы обеспечим дальнейшее развитие региона и повысим качество жизни наших жителей», – отметил Ермаганбет Булекпаев.