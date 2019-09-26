Нурканат Серикбаев — чемпион мира среди юношей по дзюдо в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев стал чемпионом мира по дзюдо, проходящем в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финальном поединке в весе до 50 кг он одержал победу над чемпионом Европы Роменом Вальде из Франции. Третье место здесь заняли Ника Бачиашвили (Грузия), Микита Холобородько (Украина).

Также спортсменка из сборной Казахстана Алима Жумагалиева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В утешительном финале она была сильнее бразильянки Ребеки Венкеслау. В этом весе Лука Мамира из Венгрии завоевала золотую медаль. Серебряная награда осталась за итальянкой Кьярой Диспензой, а Паулина Кук (Франция) разделила с Алимой третье место.

Отметим , в ЧМ участвуют 483 спортсмена из 71 страны мира, представленных в 16 весовых категориях. Завершится турнир 29 сентября командным соревнованием.



