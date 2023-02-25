Нурканат Райыс выиграл бой с двумя нокдаунами на малом ЧМ по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс выступил в четвертьфинале международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 75 килограммов Райыс встретился с узбекистанцем Алохоном Абдуллаевым и одержал победу раздельным решением судей, при этом дважды побывав в нокдауне.

Таким образом Нурканат Райыс вышел в полуфинал малого ЧМ-2023 по боксу и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Райыс является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Что касается его соперника, то Алохон Абдуллаев в январе выиграл «золото» чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет.

Ранее в полуфинал международного турнира «Странджа» вышел казахстанец Оразбек Асылкулов (до 57 кг).

Фото: sports.kz