01:25, 25 Февраль 2023 | GMT +6
Нурканат Райыс выиграл бой с двумя нокдаунами на малом ЧМ по боксу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс выступил в четвертьфинале международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала в весовой категории до 75 килограммов Райыс встретился с узбекистанцем Алохоном Абдуллаевым и одержал победу раздельным решением судей, при этом дважды побывав в нокдауне.
Таким образом Нурканат Райыс вышел в полуфинал малого ЧМ-2023 по боксу и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Райыс является серебряным призером чемпионата Азии-2022. Что касается его соперника, то Алохон Абдуллаев в январе выиграл «золото» чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет.
Ранее в полуфинал международного турнира «Странджа» вышел казахстанец Оразбек Асылкулов (до 57 кг).
Фото: sports.kz