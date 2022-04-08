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    18:55, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Нуркан Садвакасов возглавил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Садвакасов Нуркан Олжабаевич назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

    Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в г. Атбасаре.

    В 1999-2000 гг. — главный врач Атбасарской районной СЭС. В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.

    В 2001-2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте.

    В 2009-2014 гг. — начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК, главный государственный санитарный врач.

    В 2014-2017 гг. — руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. В 2017-2019 гг. — работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК. В 2019-2020 гг. — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

    С 2020 по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.




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